64 % يرفضن العمل في أماكن تبعد عن مساكنهن أكثر من ساعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير الربع الرابع لسوق العمل 2020 الذي أصدرته أخيرا الهيئة العامة للإحصاء أن 57.3% من المتعطلين عن العمل لا يقبلون العمل في وظائف يستغرق وصولهم لمقراتها أكثر من ساعة، وتصدرت الإناث الرفض بنسبة 64.1%، في حين أن المتعطلين ممن يقبلون العمل في أماكن يستغرق وصولهم لها أكثر من ساعتين نسبتهم 19.4%. وأظهر التقرير أن 48.3% من المتعطلين عن العمل بحثوا عن وظيفة مدة 12 شهرا فأكثر، غالبيتهم إناث بنسبة 53.6%، في حين كانت نسبة الذكور ممن يجدون عملا في أقل من 12 شهرا 59.9%، فيما أبدى 93.2% من المتعطلين عدم ممانعتهم العمل في القطاع الخاص، أما من ليست لديهم الرغبة بالقطاع الخاص فكانوا 6.8% نسبة النساء بينهم 8.5%. التوزيع النسبي للمتعطلين السعوديين (15 سنة فأكثر) حسب الجنس ومدة البحث عن عمل أقل من 12 شهرا جملة51.7% ذكور 59.9% إناث 46.4% 12 شهرا فأكثر ذكور 40.1% إناث 53.6% جملة 48.3% متعطلون لديهم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص جملة 93.2% ذكور 96% إناث 91.5% متعطلون ليست لديهم الرغبة بالعمل في القطاع الخاص جملة 6.8% ذكور 4% إناث 8.5% المتعطلون حسب الجنس والحد الأعلى المقبول للوقت المستغرق للمواصلات لا يقبل العمل خارج منطقة سكنه جملة 9.6% ذكور 5% إناث 12.5% ساعة على الأكثر 57.3% جملة ذكور 46.6% إناث 64.1% ساعتان على الأكثر 13.2 % جملة ذكور 18.1% إناث 10.9% أكثر من ساعتين 19.4% جملة ذكور 30.3% إناث 12.5% المتعطلون بحسب الجنس والحد الأعلى المقبول لساعات العمل الحد الأقصى لساعات العمل أقل من 6 ساعات جملة 3.8% ذكور 2.6% إناث 4.5% 6 ساعات جملة 12.7% ذكور 5.7% إناث 17.1% 8 ساعات جملة 65.6% ذكور 63.5% إناث 67% أكثر من 8 ساعات جملة 17.9% ذكور 28.2% إناث 11.4%

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