شكرا لقرائتكم خبر اجتماع يستعرض مبادرات «تطوع الإسكان» بمنطقة مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى خدمة الأسر الأشد حاجة عبر توفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة وتحقيق الاستقرار السكني لها شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة أمس توقيع اتفاقيات لإنشاء 2000 وحدة سكنية جديدة لمستفيدي الإسكان التنموي في مكة المكرمة وجدة والطائف.

كما ترأس الاجتماع الرابع للجنة بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله البدير، وأعضاء اللجنة.

واطلع خلال الاجتماع على مستجدات أعمال اللجنة وما تحقق من منجزات في جانب تسليم الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمحافظات المنطقة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية، كما استعرض المنجزات التنموية للجمعيات الأهلية ومبادرات تطوع الإسكان التي نفذها المتطوعون والمتطوعات من أبناء المنطقة.

وسيوفر 17 مشروعا يجرى تنفيذها في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة، أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، وفق مبادرات برنامج الإسكان التنموي التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، الهادفة لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينها من الانتفاع وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.