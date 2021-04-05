شكرا لقرائتكم خبر تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، يرافقه أعضاء لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بالمحافظة. وتسلم الأمير خالد الفيصل تقريرا عن أعمال اللجنة، التي نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى عبر 7 لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، مما أسهم في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، فيما عملت اللجنة على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة لإجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل المشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى. اللجنة عملت على:





دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة.



وضع خطة عمل للحد من انتشار كورونا بين العمالة.



تطبيق إجراءات صحية في مقار السكن والعمل للحد من انتشار كورونا.



عزل من اشتبه بإصابته وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.



إجراء جولات رقابية مستمرة.



كانت هذه تفاصيل خبر تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.