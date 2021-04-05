تسجيل 695 إصابة بكورونا وشفاء 489 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزا في مناطق المملكة كافة، حاثة على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع. وشددت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأعلنت تسجيل 695 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 489 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6368 منها 836 حالة حرجة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. إجمالي الحالات الإصابات 393,377 الحالات النشطة 6368 المتعافون 380,305 الوفيات 6704 الحرجة 836 إصابة جديدة 695 حالة تعاف جديدة 489 حالات وفاة جديدة 7

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