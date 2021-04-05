شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 695 إصابة بكورونا وشفاء 489 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت تسجيل 695 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 489 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6368 منها 836 حالة حرجة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الحالات
الإصابات 393,377
الحالات النشطة 6368
المتعافون 380,305
الوفيات 6704
الحرجة 836
إصابة جديدة 695
حالة تعاف جديدة 489
حالات وفاة جديدة 7
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