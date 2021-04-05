شكرا لمتابعة خبر عن "مكافحة المخدرات" تدعو للإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج للمواد المخدرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات استمرارها في التصدي للشكبات الإجرامية المنظمة التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة إلى المملكة.

وناشد المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد النجيدي، المواطنين والمقيمين بعدم التردد بشأن الإبلاغ عن أي عملية تهريب أو ترويج أو حيازة مواد مخدرة.

وأضاف المتحدث الرسمي للمديرية أنه يمكن تقديم بلاغات بهذا الشأن من خلال الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية لعامة لمكافحة المخدرات 995.