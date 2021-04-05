شكرا لمتابعة خبر عن سر رفض مستشفى بالقنفذة استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عقب المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، إبراهيم المتحمي، على رفض مستشفى القنفذة العام استقبال متوفاة في ثلاجة الموتى الخاصة به.

وقال إبراهيم المتحمي، إن طوارئ المستشفى استقبل المتوفاة يوم الأربعاء الماضي، وتم تشخيص الوفاة على أنها طبيعية، وتم تسليم الجثـة لذويها بعد إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن ثلاجة الموتى في مستشفى القنفذة العامة متاحة للاستخدام، لافتا إلى أنه تم إجراء إحلال لثلاجات الموتى فيها مؤخرًا.

وتابع أن نقل المتوفين من المنازل ليس من اختصاص وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم توجيه جهات الاختصاص للتحقق من جميع التفاصيل التي وردت في شكوى أهل المتوفاة.