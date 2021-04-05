شكرا لمتابعة خبر عن إعلان مضلل يستغل صورة متحدث التجارة للترويج لأنشطة غير نظامية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعا المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبد الرحمن الحسين، لأخذ الحذر من التعامل مع إعلان وصفه بـ"الكاذب والمضلل".

وأوضح عبدالرحمن الحسين، أن الإعلان استغل صورته تحت اسم وهمي، مؤكدا على خطورة التعامل مع هذا الموقع "المشبوه" الذي تنطوي أعماله على أنشطة غير نظامية.

وجاء في الإعلان المضلل تصريح منسوب لوزارة التجارة بالبدء في تنفيذ برنامج الاستثمار والربح من المنزل للمواطنين والتسجيل سيغلق خلال 48 ساعة