شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار يروي قصة تعرضه لهجوم من كلبين متوحشين في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مستشار نفطي، محمد الصبان، قصة تعرضه لهجوم من كلبين متوحشين في حي المسرة في جدة، أثناء ممارسته للرياضة.

وذكر، خلال حديثه لبرنامج "يا هلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه تفاجئ بهجوم الكلبين عليه، مما تسبب في تعرضه لإصابة في جسده.

وأضاف أن هذه الكلاب لم تكن ضالة، وإنما كانت تابعة لأحد سكان الحي، إلا أن الأخير الخادمة الخاصة بهذا المنزل تمكنت من إنقاذه وسحب الكلبين بعيداً عنه، مناشداً المسؤولين بضرورة سن عقوبات على الأفراد الذي يتركون كلابهم تهاجم الآخرين في الشوارع والطرق.