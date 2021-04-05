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قرار من "التعليم" بشأن العام الدراسي المقبل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، نسخة من "" للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل ابتداءً من رياض الأطفال.

 

وأوضح أن المنصة ستناسب المرحلة العمرية للأطفال، لافتا إلى أنها ستشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.

وتابع أن وزارة التعليم تعمل على رسم استراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني، كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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