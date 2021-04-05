شكرا لمتابعة خبر عن قرار من "التعليم" بشأن العام الدراسي المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين، نسخة من " منصة مدرستي " للطفولة المبكرة خلال العام الدراسي المقبل ابتداءً من رياض الأطفال.

وأوضح أن المنصة ستناسب المرحلة العمرية للأطفال، لافتا إلى أنها ستشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.

وتابع أن وزارة التعليم تعمل على رسم استراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني، كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة.