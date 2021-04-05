شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة ومثيرة عن المواطن المعنف من والده في مكة تكشفها شقيقته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

خرجت شقيقة الشاب المعنف "متعب" عن صمتها لتكشف تفاصيل جديدة تخص معاناة أسرتها.

وقالت الفتاة "رهف”:"اللي يقولون بلغوا الشرطه ترا رحنا كل الأقسام وبلغناهم بالموقف اللي صار قالوا لنا راح يتواصلون معاكم الدائرة اللي أخذته وللآن ما في تواصل".

وأوضحت أن أخبار شقيقها متعب منقطعة منذ يوم الجمعة الماضي، ولم يعثروا عليه منذ ذلك الحين، لافتة:"وحنا صغار نعاني ومتعب من صغره كسر شخصيته وهزها ونحن البنات شتتنا وحرمنا من التعليم و كان يقف عند باب المدرسة عشان ما ندخل المدرسة وكثير من الحقائق محد يدري عنها".

وعرضت رهف قصاصة من خبر صحفي عن قضية والدتها مع أبيهم، لإبراز مدى المعاناة التي عاشتها الأسرة، متابعة:"أنا وأخواتي في استعداد تام الخروج عن الصمت القاتل وإيضاح جميع الحقائق ، وكل من قال عن مقطع متعب إنه تشهير سيدرك بعدها أنه تفجير نفسي وداخلي منذ صغره وكسر قيمته وانسانيته".