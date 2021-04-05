إحباط تهريب 4 ملايين و300 ألف قرص إمفيتامين بميناء جدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إحباط تهريب 4 ملايين و300 ألف قرص إمفيتامين مخفية داخل شحنة فاكهة بميناء جدة الإسلامي.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بكشف مخطط إجرامي لتهريب المخدرات عبر ميناء جدة الإسلامي، وإحباط تهريب الكمية المشار إليها من أقراص الإمفيتامين والقبط على مواطن تورط في محاولة تهريبها إلى المملكة. وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.