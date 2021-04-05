«الأرصاد»: 5 مناطق تتأثر غدًا الثلاثاء بارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، بتقريره لطقس غد الثلاثاء، نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من مناطق «تبوك وحائل والجوف».



وأضاف المركز، إن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يستمر على المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.

ويشهد البحر الأحمر، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة. على الجزء الشمالي الأوسط. وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، على معظم المناطق بالدرجة المئوية: