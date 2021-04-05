جلوي بن عبدالعزيز يرعى تخريج طلاب جامعة نجران

يرعى أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الأربعاء، عن طريق البث المرئي، حفل تخريج الدفعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، من طلاب جامعة نجران وطالباتها للعام الجامعي 1442 والبالغ عددهم 4055 طالبا وطالبة في جميع المراحل (الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير).

من جهته أكد رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن رعاية أمير نجران لحفل التخرج هي امتداد لدعمه ومتابعته الدائمة لجهود الجامعة، والتي تُعد حافزا لبذل المزيد من العمل لخدمة طلاب جامعة نجران وطالباتها والمجتمع بشكل عام. وأضاف السبيعي، إن تخريج الدفعتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في ظل الظروف الاستثنائية هو بمثابة إنجاز للتعليم بشكل عام والذي واصل العمل على بناء جيل المستقبل وصناعة الإنسان بما يخدم دوت الخليج، حيث لم تقف تلك الظروف عائقا أمام إتمام مسيرة الطلاب التعليمية، بل واصلت مؤسسات التعليم تقديم رسالتها؛ نتيجة توجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وحرصها على أبناء دوت الخليج.