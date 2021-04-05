ترقب لانتقال قطاع العمرة إلى السياحة

تحقيق الشراكة
واستهل الوزير بن سعيد اللقاء مؤكدا أن من واجب المسؤولين، نحو الكيانات هو تقديم يد العون لها، لاكتمال أعمال المنظومة وضمان ديمومتها لتحقيق النجاحات، وأكد أن الهدف الأسمى هو تحقيق الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومنوها بأهمية شمولية شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين والزوار، لبرامج السياحة الداخلية لإثراء تجربة المعتمر، وعدم اقتصارها على نشاط العمرة.
شؤون الوافدين
وتضمن اللقاء كلمة لرئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مازن درار، عرف خلالها بأعضاء اللجنة وأصحاب الأعمال من مستثمري القطاع، وجرى نقاش مفتوح لوزير الحج والعمرة المكلف مع المشاركين باللقاء، حول الإدارة العامة لشئون الوافدين بالادارة العامة لجوازات الحج والعمرة، والمنصات الإلكترونية ووزارة السياحة والوكلاء الخارجيين، وتم خلال اللقاء طرح عدد من المبادرات والمقترحات البناءة.
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