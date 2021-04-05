تعاميم التعليم تتناقض وتربك الإداريين

تسبب تناقض تعاميم وزارة التعليم بخصوص موعد بداية الإجازة السنوية لإداريي الفئتين الثالثة والرابعة في إرباك الوسط التعليمي، حيث نشرت الوزارة على حسابها الرسمي منشورا حددت خلاله أن إجازة الفئتين الثالثة والرابعة من الإداريين في 24/‏9/‏ 1442، وبعد يوم واحد أصدر نائب وزير التعليم المكلف الدكتور سعد بن سعود آل فهيد، تعميما نص على أن إجازة الفئتين الثالثة والرابعة تبدأ في 22/‏ 10/‏ 1442، أي بعد شهر تقريبا من الموعدد الذي أعلنت عنه الوزارة في حسابها.

تقويم دراسي

وأشار نائب وزير التعليم في تعميمه الذي وجهه، أمس، إلى جميع قطاعات الوزارة، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات بخصوص «التقويم الدراسي التفصيلي وإجراءات إنهاء العام الدراسي 1442»، إلى تعميم وزير التعليم رقم 85290 وتاريخ 16/8/ 1442، المبني على الأمر السامي الكريم القاضي بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 للطلاب والطالبات، لتكون اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية، الثلاثاء 9/1/ 1442، وبداية إجازة طلاب وطالبات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بنهاية دوام الخميس 10/ 9 /1442، وبداية اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم، والثانوية بنهاية دوام الخميس 17/ 9/ 1442، مضيفا أنه برفقة التعميم يوجد التقويم الدراسي التفصيلي لبقية العام وبداية إجازة طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة وتنظيـم إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وإجراءات إنهاء العام الدراسي 1442، للاعتماد والعمل بموجبه.

إجراءات احترازية

ووجه نائب وزير التعليم في تعميمه بحصر الطلاب ذوي الظروف الذين يتطلب أداؤهم الاختبارات حضوريا والاستعداد لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية المطلوبة، ومتابعة المشرفين التربويين للمعلمين في تجويد نماذج الأسئلة وفق الضوابط المحددة لذلك، وتنفيذ خطط المعالجة والدعم للطلاب خلال الفترة التي تسبق الاختبارات النهائية، وتنفيذ خطط مراجعة المواد واستكمال تقويم الطلاب في كافة المواد بجميع المراحل الدراسية، ورصد الدرجات في نظام نور وإنهاء أعمال الفصل الدراسي الثاني في الأوقات المحددة.

وبخصوص إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم لفت نائب الوزير إلى أنه يصنف شاغلو الوظائف التعليمية والإدارية في جهاز الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم إلى أربع فئات، وتكون إجازاتهم كما يلي:

الفئة الأولى: شاغلو الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة.

الفئة الثانية: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60 %.

الفئة الثالثة: شاغلو الوظائف التعليمية في إدارات التعليم وفي مكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60 %.

الفئة الرابعة: مديرو مكاتب التعليم ومساعدوهم وشاغلو الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم (تحسب 60 % في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد+ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد* 100).

تناقض التعاميم

إعلان الوزارة الجمعة الماضي

الفئتان الأولى والثانية

تكون إجازتهما الاعتيادية 36 يوما في السنة، ويحق لهما الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الفئتان الثالثة والرابعة

تبدأ إجازتهما بنهاية دوام الخميس 24/‏ 9/‏ 1442 الموافق 6/‏ 5/‏ 2021، بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 42 14، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي

تعميم نائب وزير التعليم الأحد

الفئتان الأولى والثانية

تكون إجازتهما الاعتيادية 36 يوما في السنة، ويحق لهما الاحتفاظ بها أو بجزء منها وفق تنظيم الإجازات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الفئتان الثالثة والرابعة

تبدأ إجازتهما بنهاية دوام الخميس 22/‏ 10 الموافق 3/‏ 6/‏ 2021، بعد إنهاء جميع أعمال العام الدراسي 1442، وإكمال متطلبات الاستعداد للعام الدراسي