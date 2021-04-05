ملاحظات ديار الحسا تعيدها للمطور

بناء وإنشاء
وكشف مدير المشروع، رئيس فرع الرياض في الشركة المطورة المهندس عمرو خورشيد، وجود بعض الملاحظات من بعض المستفيدين، مؤكدا أن المشروع ما زال في مرحلة البناء والإنشاء، ولم يتم التسليم بعد، وجار العمل على معالجة الملاحظات وفقا للمناطق والعقود، لكي يتم تسليم العملاء وحداتهم خالية من الملاحظات تماما وأيضا وفقا لعقودهم.
60 % نسبة الإنجاز
وأشار خورشيد إلى أن نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 60%، إذ تم بناء أكثر من 2400 وحدة سكنية، منها أكثر من 800 وحدة تم تركيب عدادات المياه فيها، وسيتم تسليمها بعد الانتهاء من تركيب عدادات الكهرباء قريباً وإيصال الخدمات خلال الفترة المقبلة، حيث إن تسليم الوحدات الآن في المنطقة A وB مرتبط بتوصل الخدمات بشكل مباشر، مشدداً على أن 800 وحدة تقريبا جاهزة للتسليم بالمنطقة، ونسبة إنجاز أكثر من 80 % في المناطق E وF، أما المنطقة C وصلت نسبة إنجازها إلى 65%.
وأبان المطور التزامه بتسليم وحدات خالية من أي عيوب، طبقا للعقد المبرم بلا تهاون أو تقصير، وأن العقود تُلزم تسليم الوحدات في 31 يوليو 2021 قابلة للتمديد 6 أشهر، وكان من المزمع تسليم المنطقة A وB نهاية العام الماضي، إلا أن جائحة كورونا تسببت في تأخر التسليم المبكر.
مخالفات في العقود
بدورهم، عبَّر مستفيدون عن استيائهم لوجود مخالفات في العقود والتنفيذ، من بينها: اختلاف تصاميم بعض العقود إنشائياً مع ما تم تطبيقه في الواقع اختلافاً جوهرياً غير قابل للتعديل سوى بتدخل هندسي، قد يشمل هدم الوحدة، ومن أبرزها: إلغاء «بلكونات»، وتغيير بعض مساحات المرافق ومواقعها، والدفن على الأنقاض، وعدم استقامة الجدران، وعدم رصّ الأرضيات قبل التأسيس، وهي أخطاء تنفيذية تنم عن ضعف الرقابة والمتابعة للأعمال. وأضافوا أن المطور استبدل بعض مواد البناء والتشطيب المعروضة بمواد أقل جودة.
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