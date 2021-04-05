تبوك تستعد لرمضان

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، اجتماع الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان، واستعرض ما تم إنجازه من استعدادات في هذا الصدد من خلال الخطط الموضوعة من كل إدارة خدمية، حيث أكد ضرورة تهيئة المساجد والجوامع بما يليق بهذا الشهر الفضيل والالتزام بما صدر من توجيهات من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وفقا للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كما شدد على دور أمانة المنطقة ومراقبتها على المطاعم والأغذية والنظافة وصحة البيئة وتطبيق خطة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بهذا الخصوص.



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