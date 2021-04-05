إغلاق 3 آلاف منشأة مخالفة

بلغ عدد المنشآت التجارية التي أغلقتها أمانة محافظة جدة، خلال شهر مارس الماضي، 3287 منشأة خالفت الإجراءات الاحترازية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، وذلك خلال حملات رقابية ميدانية مشتركة، قامت بها خلال شهر مارس مع عدد من الجهات المعنية. وأكدت الأمانة مواصلتها للجهود الميدانية لمتابعة تطبيق إجراءات الوقائية الصحية، مثمنة دور مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940، أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.



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