طلاب التميز: مستعدون لجميع الخيارات

أبدى طلاب وطالبات الكليات التقنية العالمية «كليات التميز»، استعدادهم التام، لاستئناف الدراسة بعد توقف دام لـ 8 أشهر في النهار أو الليل، بما فيها أيام الإجازات الصيفية، وشهر رمضان، وإتاحة الفرصة كاملة للمؤسسة في وضع الجداول الدراسية والتدريبية لجميع الطلاب والطالبات، والاستفادة من مرافق وتجهيزات وحدات المؤسسة المنتشرة في كل مناطق المملكة.

قريبًا ولاحقًا

أكد طلاب وطالبات لـ«دوت الخليج»، أن الجميع على استعداد للاستفادة من التقنيات الحديثة والبرمجيات الحاسوبية في التعليم عن «بعد»، مضيفين: سئمنا بالوعود، وبعبارتي «قريبًا»، و«لاحقًا»، نرغب في سماع كلمة تحدد (موعد) عودتهم واستئناف الدارسة.

وتسبب قرار إيقاف الدراسة بشكل مفاجئ في تأخر تخرج بعضهم، لافتين إلى أنهم يتحسرون يومًا بعد يوم وهم يشاهدون زملاءهم وزميلاتهم في الكليات الأخرى، يمارسون وضعهم الطبيعي دراسيًّا، ويدخلون الأسبوع المقبل اختبارات نهاية العام، والبعض منهم على وشك تخرج، مضيفين أن مصالحهم الأخرى من تخرج وتوظيف، تأخرت لمدة عام، وضاعت منهم العديد من الفرص الوظيفية.

إنهاء إجراءات

ونقلت «دوت الخليج» معاناة واقتراحات الطلاب والطالبات إلى المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، الذي قال: «تحرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إنهاء إجراءات بدء التدريب في عدد من الكليات التقنية العالمية، وتعمل مع الجهات ذات العلاقة لتشغيل الكليات في أقرب وقت ممكن، ولدينا تواصل مستمر مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات، وحال انتهاء الإجراءات سوف يتم إحاطة المتدربين والمتدربات بآلية العودة وبدء التدريب».

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