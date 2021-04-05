Assessment Center لتطوير الموظفين

تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء، التعاقد مع بيت خبرة لاستكشاف الواعدين من الموظفين المتميزين في الأداء من خلال مركز تقييم متكامل (Assessment Center)، ثم إعداد تقرير تفصيلي عن الموظفين (فردياً وكمجموعة) ووضع الخطط التطويرية المناسبة للمجموعة وللأفراد.

وتسعى الهيئة إلى تمكين المركز من إدارة تطوير الموارد البشرية وتحديد الموظفين المستهدفين لاحقاً بالبرامج التطويرية والتي ستنفذ باللغة الإنجليزية في جهات عالمية، كما ستقوم الجهة المتعهدة بتأهيل فريق العمل من الهيئة لتمكنوا من تنفيذ العمل مستقبلاً باقتدار.

وتهدف الهيئة أيضا إلى وضع ضوابط وآلية مستدامة للتعاقب الوظيفي بما يتوافق مع سياساتها وثقافتها، ووضع خطة التواصل، وتحديد الأدوار والمناصب المستهدفة والأدوات والنماذج المستخدمة في التعاقب.