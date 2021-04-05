Assessment Center لتطوير الموظفين

وتسعى الهيئة إلى تمكين المركز من إدارة تطوير الموارد البشرية وتحديد الموظفين المستهدفين لاحقاً بالبرامج التطويرية والتي ستنفذ باللغة الإنجليزية في جهات عالمية، كما ستقوم الجهة المتعهدة بتأهيل فريق العمل من الهيئة لتمكنوا من تنفيذ العمل مستقبلاً باقتدار.
وتهدف الهيئة أيضا إلى وضع ضوابط وآلية مستدامة للتعاقب الوظيفي بما يتوافق مع سياساتها وثقافتها، ووضع خطة التواصل، وتحديد الأدوار والمناصب المستهدفة والأدوات والنماذج المستخدمة في التعاقب.
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