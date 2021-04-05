بدأت أسواق منطقة نجران في استقبال أنواع جديدة من الطماطم الكرزي «الإسباني» العضوي الذي يتميز بصغر حجمه وجودة طعمه الفائقة، وكذلك مدة صلاحيته التي تستمر ما يقارب الشهرين مبرد دون أن يتغير شكله أو طعمه وتتراوح أسعاره بين 5 ريالات و40 ريالًا حسب حجم الكرتون. (تصوير: قاسم الكستبان)



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