سوق العقيق الجديد مهجور

من جهته أوضح رئيس بلدية العقيق علي المحيا لـ «دوت الخليج»، ان البلدية كانت ترغب في تخصيص هذه المحلات لأسواق النفع العام ولم يكن هناك تجاوب من قبل المستثمرين حيث تم تأجير بعض المحلات وزاولت النشاط لفترة ثم أغلقت من قبل المستأجرين مشيرًا إلى أن البلدية تقوم حاليًا بالعمل على تجهيز سوق الأعلاف والأغنام الجديد على طريق الرياض، ومن ثم نقل حظائر الأغنام وسيارات الأعلاف المجاورة حاليًا لهذه المحلات، ومن ثم سيتم تخصيص الموقع بجميع محلاته لأحد الأنشطة التجارية كنشاط الاتصالات على سبيل المثال.
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