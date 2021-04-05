وشددت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار، أو المساهمة، أو التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، تروج لفرص استثمارية ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما يعرض المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
موضحة أنه يتم العمل مع الجهات المختصة لتتبع مصدر مثل هذا النوع من الإعلانات واتخاذ اللازم حياله.
كانت هذه تفاصيل خبر التحذير من إعلان مضلل يستخدم صورة متحدث التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.