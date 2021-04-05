فريق لمساندة ذوي الإعاقة

أطلقت جمعية «العيون» الخيرية للخدمات الاجتماعية في محافظة الأحساء فريق «ساند» التطوعي، لخدمة ومساندة ذوي الإعاقة في مدينة «العيون». وأبان رئيس مجلس الجمعية، صالح بن أحمد الماضي، أنه في هذا اليوم تم إطلاق فريق «ساند» التطوعي لخدمة ذوي الإعاقة، التابع لجمعية «العيون» الخيرية، التي تهدف من خلاله مساعدة‏ ومساندة ذوي الإعاقة بمدينة «العيون» من خلال جمع البيانات الكاملة عنهم، والوقوف على احتياجاتهم، ومساندتهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتوعوي لهم ولأسرهم، ومحاولة إشراكهم في البرامج والأنشطة على مستوى المحافظة.



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