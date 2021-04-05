السعودية اليوم / الجزائر تسجل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3108, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 81994.

// انتهى //

22:45ت م

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الجزائر 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 117739.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3108, فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 81994.// انتهى //22:45ت م0242

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