السعودية اليوم / لبنان تسجل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1001 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 386768، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6443 بعد تسجيل 34 وفاةً.

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22:30ت م

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بيروت 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 480502.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أنّ إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 386768، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6443 بعد تسجيل 34 وفاةً.// انتهى //22:30ت م0239

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