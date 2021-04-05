السعودية اليوم / بلدي ظهران الجنوب يجتمع مع مدير السعودية اليوم فرع وزارة النقل بعسير



ظهران الجنوب 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس عبدالله الغامدي بمقر الفرع في أبها.

وناقش الاجتماع تفعيل العلاقة بين فرع وزارة النقل بعسير وبلدية ظهران الجنوب ومجلسها البلدي خاصة ما يتعلق بضرورة صيانة الطرق الهيكلية ومدخل طريق منفذ علب الدولي، وضرورة افتتاح مكتب للفرع بالمحافظة.

وأشار رئيس المجلس البلدي عوض الوادعي إلى وجود تنسيق مع المهندس الغامدي لزيارة المحافظة خلال الأيام القادمة تتضمن جولات ميدانية وعقد لقاءات مع المسؤولين والأهالي؛ بهدف تسريع عجلة التنمية في محافظة ظهران الجنوب الحدودية.

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22:26ت م

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