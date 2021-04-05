السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 40,601 إصابة مؤكدة و 383 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 40,601 إصابة مؤكدة و 383 حالة وفاة بفيروس

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,532,965، فيما بلغ عدد الوفيات 554,064.

// انتهى //

21:50ت م

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واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 40,601 إصابة مؤكدة و 383 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 30,532,965، فيما بلغ عدد الوفيات 554,064.// انتهى //21:50ت م0233

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