السعودية اليوم / أمين منطقة نجران يتفقد المشروعات والخدمات البلدية بمركز سلطانة



نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

تفقد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي ،اليوم، المشروعات والخدمات البلدية بمركز سلطانه، للوقوف على سير العمل ونسب الإنجاز بها.

والتقى أمين المنطقة ،برئيس مركز سلطانه شديد بن محمد آل عايض، لمناقشة احتياجات المركز والمراكز التابعة له من المشروعات والخدمات البلدية وسبل تطويرها.

ووقف المهندس العتيبي، ميدانياً على مشروع مبنى البلدية، ومشروعات الحدائق والملعب الرياضي الجاري تنفيذها بمركز سلطانة ،للاطلاع على مراحل العمل ونسب الإنجاز بها، مشدداً على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات البلدية ، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المنشودة منها للمواطن والمقيم .

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21:43ت م

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