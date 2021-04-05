

الكويت 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس

سجلت الكويت 1357 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى تعافي 1326 مصاباً بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 223269.

// انتهى //

21:31ت م

0227



الكويت 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 238549 فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1365.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى تعافي 1326 مصاباً بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 223269.// انتهى //21:31ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 1357 إصابة جديدة بكورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.