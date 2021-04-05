السعودية اليوم / وزير التعليم يكرّم القائمين على "منصة مدرستي" ويشيد بجهودهم واستشعارهم المسؤولية الوطنية



الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

كرّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بديوان الوزارة, القائمين على "

وقال وزير التعليم في كلمته خلال الحفل: "إن الوزارة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- بذلت جهوداً كبيرة للتحوّل السريع نحو العالم الرقمي منذ بداية جائحة

وأضاف معاليه أن وزارة التعليم استطاعت ابتكار نموذج للتعليم الإلكتروني بكفاءات وطنية شابة وملهمة، سخرت فيه جميع الأدوات التنظيمية والتقنية؛ لتقديم خدمات التعليم عبر منصة تعليمية وطنية خلال وقت قياسي وبكفاءة عالية، مثمناً جهود العاملين في قطاعات الوزارة لاستمرار رحلة التعليم بيسر وجودة عالية؛ بدءاً من إعداد الجداول والحصص الدراسية ورصد الحضور والغياب وإنشاء الفصول الافتراضية، بالإضافة إلى أداء الواجبات والاختبارات وإعلانات المدرسة وأنشطتها والتواصل المجتمعي ومؤشرات الأداء والتقارير وأدوات مايكروسوفت 365.

وأشاد الدكتور آل الشيخ بالمكتسبات النوعية التي تحققت في منصة مدرستي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رسم إستراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة، وهو أمر يحفٌز فرق العمل في الوزارة والمجتمع التعليمي للإبداع والتميّز في الأداء لترسّيخ النموذج السعودي للتعليم الإلكتروني في الذاكرة العالمية، وينافس النماذج العالمية في التعليم.

عقب ذلك تمت مراسم تكريم القائمين على منصة مدرستي، والتقاط الصور التذكارية.

// انتهى //

20:50ت م

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الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسكرّم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم بديوان الوزارة, القائمين على " منصة مدرستي " من وكالة التعليم العام، وإدارة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وإدارة التحوّل الرقمي، وإدارة الأمن السيبراني، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من منسوبي التعليم في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، ومواصلة العمل الجاد الذي يستشعر المسؤولية ويلبي الواجب الوطني.وقال وزير التعليم في كلمته خلال الحفل: "إن الوزارة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- بذلت جهوداً كبيرة للتحوّل السريع نحو العالم الرقمي منذ بداية جائحة كورونا ؛ لتوفير حلول تعليمية مناسبة وأكثر تطوراً"، مشيراً إلى أن الوزارة ستطلق خلال العام الدراسي المقبل نسخة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة ابتداءً من رياض الأطفال، وذلك بطريقة تناسب المرحلة العمرية للأطفال، وتشتمل على عناصر جاذبة ومشوقة، وأدوات تُمكن المعلمين من القياس والتقويم، وتعزز من مهارات الطلبة الأساسية.وأضاف معاليه أن وزارة التعليم استطاعت ابتكار نموذج للتعليم الإلكتروني بكفاءات وطنية شابة وملهمة، سخرت فيه جميع الأدوات التنظيمية والتقنية؛ لتقديم خدمات التعليم عبر منصة تعليمية وطنية خلال وقت قياسي وبكفاءة عالية، مثمناً جهود العاملين في قطاعات الوزارة لاستمرار رحلة التعليم بيسر وجودة عالية؛ بدءاً من إعداد الجداول والحصص الدراسية ورصد الحضور والغياب وإنشاء الفصول الافتراضية، بالإضافة إلى أداء الواجبات والاختبارات وإعلانات المدرسة وأنشطتها والتواصل المجتمعي ومؤشرات الأداء والتقارير وأدوات مايكروسوفت 365.وأشاد الدكتور آل الشيخ بالمكتسبات النوعية التي تحققت في منصة مدرستي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على رسم إستراتيجيات تعزز التعليم الإلكتروني كممارسة أساسية للتحوّل بالتعليم إلى آفاق أوسع تضمن تحسين مخرجات التعليم وتكافؤ فرصه لأبنائنا الطلبة، وهو أمر يحفٌز فرق العمل في الوزارة والمجتمع التعليمي للإبداع والتميّز في الأداء لترسّيخ النموذج السعودي للتعليم الإلكتروني في الذاكرة العالمية، وينافس النماذج العالمية في التعليم.عقب ذلك تمت مراسم تكريم القائمين على منصة مدرستي، والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //20:50ت م0224

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير التعليم يكرّم القائمين على "منصة مدرستي" ويشيد بجهودهم واستشعارهم المسؤولية الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.