الصحة السعودية: إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة تخطى حاجز 5 ملايين

محمد الفلاح - الإثنين 5 أبريل 2021

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً في المناطق كافة.



وحثت على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" لتلقي اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأعلنت الوزارة تسجيل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 489 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 6368 منها 836 حالة حرجة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 393377 حالة وإجمالي المتعافين 380305.

وأشارت إلى تسجيل 7 حالات وفاة ليصل الإجمالي 6704، فيما أجري 56906 فحوص مخبرية.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.