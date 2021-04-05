شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إغلاق 14 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس البلدية لـ«اليوم»: لا تهاون مع أي منشأة مخالفة

أغلقت بلدية الخبر، اليوم الاثنين، 14 منشأة تجارية لعدم الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية الوقائية من «كورونا»، وجاءت هذه الإغلاقات ضمن جولات إضافية بالفترة المسائية على الأسواق والمطاعم والمقاهي مع اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لعدد من الجهات الحكومية.

وأكد رئيس البلدية م. سلطان الزايدي، لـ"اليوم"، عدم التهاون مع أي منشأة لا تلتزم بتطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والوقائية، التي سيكون نتيجتها الإغلاق الفوري للمنشأة، وتطبيق لائحة الغرامات بحقها، مع استمرار الجولات الرقابية على مدار اليوم، إنفاذًا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وتوجيهات أمين الشرقية م. فهد الجبير، بالعمل على رصد مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات الصحية، والتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات والاشتراطات الاحترازية؛ لمكافحة «كورونا».