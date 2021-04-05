مكاسب "بيتكوين" تدفع العملات الرقمية إلى نادي التريليونات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات، الإثنين، أن القيمة السوقية للعملات المشفرة سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند تريليوني دولار.

وبلغ نصيب "بيتكوين" العملة المشفرة الأكبر في العالم من القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة أكثر من 54%.

وتحقق هذا المستوى القياسي للقيمة السوقية للعملات المشفرة مع المكاسب التي سجلتها في الأشهر الماضية بسبب زيادة الطلب من المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد.

وحسب رويترز، بلغت القيمة السوقية القيمة السوقية للعملات المشفرة، نحو 2.02 تريليون دولار في منتصف جلسة التداول الإثنين.

وصعدت أسعار العملات الرقمية "الافتراضية" المشهورة خلال 2021، بأضعاف النمو الذي حققته منذ تدشينها، ليحقق متداولو هذه العملات أرباحا طائلة، دفعت صناع السياسات الاقتصادية لانتقادها.

بيتكوين

وجرى تداول البيتكوين، العملة المشفرة الأكبر في العالم، مرتفعة 1.4%عند 59.025 ألف دولار، مع قيمة سوقية قدرها 1.1 تريليون دولار.

وارتفعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، 1.01 بالمئة إلى 2095.16 دولار. وكانت سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 2145 دولارا يوم الجمعة الماضي.

وصعدت بيتكوين أكثر من 100 في المئة هذا العام في حين قفزت إيثيريوم حوالي 190 بالمئة.

وأظهرت العملتان المشفرتان أداء متفوقا بشكل كبير على فئات الأصول التقليدية بدعم من دخول شركات ومستثمرين كبار إلى عالم العملات الافتراضية، مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبنك بي إن واي ميلون.

كانت شركة فيزا قالت خلال الأسبوع الماضي إنها سوف تستمح باستخدام العملة المشفرة "بيتكوين" لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، وذلك في أحدث مؤشر على تنامي قبول العملات الرقمية من جانب القطاع المالي التقليدي.



وتتجه مجموعة جنرال موتورز لقبول "بيتكوين"، كأحد سبل شراء سياراتها، لتصبح بذلك ثاني شركات السيارات التي تدشن لعهد العملات الرقمية.

ويبلغ عدد العملات الرقمية حول العالم قرابة 4450 عملة، ووفق بيانات رسمية، تتجاوز القيمة السوقية للعملات الرقمية حول العالم، حاجز 1.5 تريليون دولار، وهي أموال جزء منها سحب من سوق الأسهم وبعضها الآخر من الاستثمارات المقومة بالدولار الأمريكي أو المعدن الأصفر.