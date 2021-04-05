دراما تشكيل حكومة إسرائيل.. فشل ترشيح رئيس للوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، الإثنين، المشاورات مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، لكن دون أي توصية بترشيح شخصية لتشكيل حكومة جديدة.

وحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أعلى الأصوات نحو 52 صوتا، تلاه زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض، يائير لابيد، الذي حصل على 45 صوتا، ثم زعيم حزب "يمينا" اليميني نفتالي بينيت، الذي حصل على 7 أصوات.

وامتنع زعيم حزب "أمل جديد" اليميني جدعون ساعر والقائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة.

ويشكل عدد أعضاء هذه الأحزاب 16 عضوا.

وكانت أحزاب "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"الصهيونية الدينية أوصت بنتنياهو في حين أوصت أحزاب "هناك مستقبل" و"أزرق أبيض" و"إسرائيل بيتنا" و"العمل" و"ميرتس" بيائير لابيد.

ويترك هذا الوضع، الرئيس الإسرائيلي أمام معضلة تحديد الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، ولكنه أيضا يترك المجال للمزيد من المناورة بين قادو الأحزاب.



ويلزم المكلف الحصول على أصوات 61 عضوا من أعضاء الكنيست ال 120 حتى يتمكن من تشكيل حكومة.

ويرتقب أن يعلن ريفلين الأربعاء عن النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة.

وقال ريفلين: "نبدأ جولة المشاورات قبل تكليف عضو الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة"

وأضاف أن : "الهدف من العملية التي حددها القانون هو تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست الجديدة المنتخبة من قبل الشعب".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "بالتالي، وكما قلت في الماضي، وكما أقول مرة أخرى الآن، فإن الاعتبار الرئيسي الذي سيوجهني هو تكليف المهمة لعضو الكنيست الذي لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست الجديد".

لكن الرئيس الإسرائيلي وخلال لقاءه مع ممثلي حزب "هناك مستقبل" قال: "من خلال حديثي مع "الليكود" وبينما أواصل مناقشاتي معكم، لا أرى مسارًا يسمح بتشكيل حكومة".