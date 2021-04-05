السعودية تحصد المركز الأول لـ جائزة خليفة التربوية 2021

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - واس

حصدت المملكة العربية السعودية ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، المركز الأول في جائزة خليفة التربوية لدورتها الرابعة عشرة 2021، عن فئة المؤسسات، للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي، حيث شاركت “موهبة” ببرنامج فصول موهبة.

نتائج جائزة خليفة التربوية 2021

واعتمد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية اليوم أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة عشرة، التي تحتل صدارة الجوائز التربوية المتخصصة محلياً وإقليمياً، وتهدف لنشر وترسيخ ثقافة التميز واكتشاف المبدعين.

ومرت رحلة حصول المملكة على المركز الأول لجائزة خليفة التربوية، عن فئة المؤسسات للمشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الوطن العربي، بعدد من المراحل بدايةً من إعداد ملف الترشح الذي شمل أكثر من 1000 صفحة مع الملاحق؛ ثم جلسة التحكيم للملف من قبل المحكمين للجائزة التي تعتمد على عدد من المعايير للمفاضلة مثل الجدة والابتكار، والمنهجية والتخطيط، والاستمرارية والاستدامة الاقتصادية، والاستدامة البيئة والتطبيق والنتائج، وأخيراً مرحلة التنافس بين المشاريع المقدمة والفوز بالجائزة.

أهمية فصول موهبة

وتعد فصول موهبة أحد البرامج النوعية التي تقدمها المؤسسة لرعاية الموهوبين، وتشمل تقديم مناهج علمية متخصصة باللغة العربية تضاف لمناهج وزارة التربية والتعليم، استثمرت موهبة في إعدادها مع كبار بيوت خبرة إعداد المناهج في المملكة المتحدة، تركز على تنمية جوانب عدة في شخصية الطالب الموهوب، من خلال إثراء معرفته بالمعلومات الحديثة والمعمقة والفهم المتقدم للموضوعات المطروحة، واستيعاب الأفكار الكبرى وعمق البنى المعرفية المتعلقة بالمواد الدراسية، وتنمية القيم والاتجاهات والسمات،مثل: الاستقصاء، والمجازفة، والإبداع والثقة، والانفتاح العقلي، والتعاون، والمهارات بجوانبها المختلفة، كما يشمل برنامج فصول موهبة مسار تطوير مهني للممارسين التربويين الذي يشاركون في تنفيذ هذا البرنامج .

6 مراحل في فصول موهبة

ويضم برنامج فصول موهبة ست مراحل، تبدأ باختيار المدارس، ثم الطلبة، فالمعلمين، فالمناهج الإضافية والمتقدمة، ثم التدريب، وأخيراً التقييم والمتابعة، حيث أخذت”موهبة” على عاتقها منذ تأسيسها مهمة التنقيب والكشف عنهم وتمكينهم وفق أحدث المناهج العالمية، لرعايتهم وتنمية قدراتهم، وتحقيق أعلى معايير الجودة في فصول الموهوبين بالتعاون والشراكة مع وزارة التعليم.

يشار إلى أن مؤسسة موهبة تعد الأولى عالمياً في شمولية أعمالها وبرامجها في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكينهم، وتعمل بشراكات واسعة مع مؤسسات عالمية وعربية وخليجية ومحلية، ويتلقى طلبة من دول خليجية برامج موهبة الإثرائية في مجالات وتخصصات مختلفة، وفق اتفاقيات بين “موهبة” وعدد من الجهات .

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