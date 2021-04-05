أبولو تقود تحالفاً للاستحواذ على حصة بمشروع أنابيب أرامكو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقود شركة أبولو غلوبال مانجمنت مجموعة من المستثمرين بهدف شراء حصة بقيمة 10 مليارات دولار في خطوط أنابيب للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر، أن التحالف سيشمل مستثمرين أميركيين وصينيين، حيث تم اختياره ضمن القائمة المختصرة لتقديم عرض نهائي.

قائمة المنافسة:

فيما قالت المصادر، إن أرامكو، قلصت القائمة المتنافسة للاستحواذ على خط الأنابيب، حيث لم تعد شركتا بروكفيلد مانجمنت الكندية، وبلاك روك الأميركية، من بين المشاركين.

يأتي ذلك، في حين يُنظر إلى تحالف أبولو Apollo حالياً على أنه منافس رئيسي، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يظهر مقدم عرضاً آخر للفوز بالصفقة.

وقد تختار أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، فائزاً في الأسابيع المقبلة، رغم أنها قد تقرر عدم بيع الحصة، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، بحسب “العربية.نت”.

الانفتاح:

إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد يتم تصنيفها ضمن أكبر صفقات البنية التحتية هذا العام وتكون واحدة من أكبر صفقات أبولو على الإطلاق، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

ويعد البيع المحتمل جزءًا من خطة المملكة لمزيد من الانفتاح على المستثمرين الأجانب واستخدام الأموال لتنويع الاقتصاد.

واختارت “أرامكو”، بنوك جيه بي مورجان تشيس وشركاه، ومويليس وشركاه، كمستشارين للصفقة المحتملة.

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