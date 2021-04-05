شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان يرأس الاجتماع الثالث للجنة الإسكان التنموي بالمدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الإسكان التنموي بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للإسكان التنموي، بحضور أعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة.

واطلع أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على تقرير اللجنة التنفيذية الثالث خلال العام الحالي، مُتضمناً ما وصلت إليه مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونِسب الإنجاز فيها لتنفيذ أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية للمستفيدين بالمنطقة، من خلال 10 مشاريع سكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها، إلى جانب 465 وحدة سكنية تم تسليمها للمستفيدين.

وشاهد الأمير فيصل خلال الاجتماع عرضا تفصيليا عن ما تم إنجازه من مهمات اللجنة التنفيذية، وما استجد بشأن التعامل مع التوصيات التي صدرت خلال الاجتماعين السابقين، مُثمناً أعمال اللجنة التكاملية من خلال تنسيق وتضافر الجهود للوصول للمستهدفات اللازمة.

يُذكر أن الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بحق الانتفاع للأسر المستحقة والأشد حاجة في المجتمع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة.