خطة استثنائية متكاملة خلال موسم رمضان وفق إجراءات احترازية وقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين الخطة الاستثنائية في ظل الجائحة لموسم رمضان المبارك لعام 1442هـ لعام 2021م .

واستعدت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية بعدد من الكوادر من ضمنها الموارد والآليات المستخدمة بـ(99)، وعدد العمالة النسائية في الوكالة 600 عاملة، والمراقبات المشرفات 120، والحارسات والمشرفات للأمن للمرافق النسائية 75حارسة ومشرفة.

الأهداف الاستراتيجية

وتضمنت خططا استراتيجية للإدارات العامة للوكالة وعددا من الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة، وعددا من المبادرات للشؤون الخدمية والإدارية وفق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على الصحة لقاصدي المسجد الحرام، وآلية التعامل مع الظواهر السلبية في المسجد الحرام.

وتحتوي الخطة على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تركز على التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين للعالم وتعزيز أثرهم الدعوي، وتطوير التنظيم الإداري والعمل المؤسسي المميز، وتنمية الموارد البشرية التي ترتكز على استقطاب الكفاءات وتطويرها والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.

وحصر القوى البشرية التي تضمنتها الخطة والإحصائيات للموظفات في الوكالة في جميع الإدارات التابعة لها، والخطط التي تتعلق بالإدارات العامة للوكالة، والخطط للإدارات العموم إلى عدد من الأهداف العامة والتشغيلية ومؤشرات الأداء والمشاريع والمبادرات والمخاطر التي تواجه الخطط، وبما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

الفرق الإسعافية

من جهة ثانية باشرت الفرق الإسعافية في المسجد الحرام 71 بلاغا إسعافيا في مارس الماضي.

وكانت أغلب الحالات التي تم إسعافها أمراض مزمنة وحالات تنفسية مثل الربو وبعض الإصابات البسيطة والجروح القطعية والانزلاقات، تم إسعاف 31 حالة في موقعها في أروقة وساحات المسجد الحرام بينما نقلت 40 حالة إلى مستشفى أجياد ومستوصفات الحرم المكي الشريف.

يذكر أن أربعة مراكز إسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي تعمل على مدار الساعة داخل المسجد الحرام وتتلقى البلاغات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للهواتف الذكية.

تضمنت الخطط الاستراتيجية:

الموارد والآليات المستخدمة: 99

العمالة النسائية في الوكالة 600 عاملة

المراقبات المشرفات 120

الحارسات والمشرفات للأمن 75 حارسة ومشرفة

كوادر الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية:

