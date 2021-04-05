شكرا لقرائتكم خبر توصية بمشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بسبب ازدياد تعرض مصابي كورونا لاضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وضرورة تقديم العلاج الدوائي والنفسي لمرضى الوسواس القهري خلال الجائحة، أوصت الندوة الثالثة عشرة للصيدلة النفسية التي نظمها مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخيرا، بأهمية مشاركة الأطباء النفسيين ضمن الفريق المعالج لمصابي كورونا.

وأوضح المدير التنفيذي للمجمع رئيس اللجنة المنظمة للندوة الدكتور محمد القحطاني أن التوصيات التي قدمها نخبة من المختصين محليا ودوليا تضمنت الاحتياج الفعلي إلى زيادة سعة المجمعات والمستشفيات المخصصة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتأسيس برامج علاجية وتأهيلية جديدة لهم، كما أوصى الخبراء المشاركون بزيادة الأطقم الطبية المتخصصة في علاج الإدمان بمجمعات ومستشفيات إرادة وتوفير البرامج التدريبية والدعم المادي لهم.

وكانت الندوة ناقشت اضطرابات القلق والاكتئاب لدى المرضى الذين تأكدت إصابتهم بكورونا

والمشتبه بهم، وإدارة التأثيرات النفسية لتعاطي المواد المخدرة، والآثار النفسية المترتبة على جائحة كورونا في المجتمع، والآثار النفسية نتيجة علاجات كورونا، والاحتياج الفعلي للتوسع في إعادة تأهيل المخدرات والكحول، وجائحة كورونا ومرضى الوسواس القهري.