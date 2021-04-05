شكرا لقرائتكم خبر رصد 141 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا ، نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.102 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع التاسع؛ ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال تسعة أسابيع 189.950 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد أمس، لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع التاسع.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 141 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فورا، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1622 مسجدا بمناطق المملكة.

وأبانت الوزارة أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية.

ودعت الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.

إلى ذلك أغلقت الوزارة أمس، 14 مسجد مؤقتا في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يوما 475 مسجداً تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد المغلقة ستة منها في منطقة الرياض، وثلاثة مساجد في منطقتي مكة المكرمة والقصيم، ومسجدين في المنطقة الشرقية.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجدا، خمسة بمنطقة القصيم وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

المخالفات المرصودة:

