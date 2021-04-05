شكرا لمتابعة خبر عن " مرصد المجمعة " يوضح الظروف العلمية لشهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم (الإثنين)، الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان 1442ه.

وذكر أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد المقبل،فأن المعطيات الحسابية تفيد بأن القمر سيغرب قبل الشمس، لافتا إلى أن يوم الأثنين الموافق 30 شعبان ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:38، ويغرب الهلال الساعة 7:01.

وأضاف أن الشمس ستغرب الساعة 6:18 عند درجة 280، وسيغرب الهلال الساعة 6:40 عند درجة 278، وهو ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 22 دقيقة بارتفاع 4.75 درجة، واستطالة 6.8 درجة.