شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مرجع مكاني وطني موحد يسهل الوصول إلى أي موقع في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المهندس سلطان آل زلفة، هيئة المساحة والمعلومات الجيومكانية، إن المرجع المكاني يتكون من مكونات جيومكانية، كما يهتم بتحديد الأماكن أفاقا والمرجع الرأسي وتحديد الارتفاعات المنسوبة لمتوسط سطح البحر.

وأضاف سلطان آل زلفة خلال لقاء بقناة العربية:"يمكن للمستخدمين الوصول للمرجع بشكل سهل من خلال استخدام البنية التحتية التي قامت الهيئة بإنشائها والتي تتضمن عدد من الشبكات".

وتابع:" نوصي المستخدمين بالرجوع لموقع الهيئة للاطلاع على تفاصيل أكثر حول هذه الشبكات والوصول إليها".