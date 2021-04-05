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الكشف عن قيمة الأموال المهربة والتي تم مصادرتها قبل تهريبها خارج المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت النيابة العامة والإدعاء عن قيمة الأموال التي تورط المتهمون بقضايا غسيل الأموال، في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها خلال الربع الأول من العام 2021 .

وذكرت النيابة العامة، وفقا لـ"العربية"، أنها ضبطت أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، وامتهان عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة.

وأضافت أن قيمة الأموال المرتبطة بهذه القضايا وصلت إلى مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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