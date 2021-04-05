شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن قيمة الأموال المهربة والتي تم مصادرتها قبل تهريبها خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت النيابة العامة والإدعاء عن قيمة الأموال التي تورط المتهمون بقضايا غسيل الأموال، في تهريبها والأموال التي تمت مصادرتها قبل تهريبها خلال الربع الأول من العام 2021 .

وذكرت النيابة العامة، وفقا لـ"العربية"، أنها ضبطت أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال، وامتهان عمليات التحويل غير النظامي للأموال إلى خارج المملكة.

وأضافت أن قيمة الأموال المرتبطة بهذه القضايا وصلت إلى مليارًا ونصف المليار ريال، إضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب ضُبطت بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائها.