شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تفتح بوابة التسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى".. وتكشف عن الشروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن فتح بوابة القبول والتسجيل في برنامج "فني رعاية مرضى"، والذي بدأ منذ أمس الأحد الموافق 4/4/2021، وحتى السبت الموافق 17/4/2021

وأشارت وزارة الصحة إلى المستندات المطلوبة، وتشمل شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي، موضحًا فيه المعدل التراكمي، حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، وشهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة، بالإضافة إلى السجل الأكاديمي حال كانت الشهادة لا تحتوي على المعدل التراكمي.

وتمثلت شروط التسجيل، في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وليس على رأس العمل، بالإضافة إلى شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 5/3 أو ما يعادلها في تخصصات الأحياء والتقنية الحيوية والفيزياء والأحياء الدقيقة والكيمياء والكيمياء الحيوية