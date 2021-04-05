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شاهد.. عميد "العلوم والآداب" بجامعة القصيم: الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم، عن السبب الرئيسي لتكدس الطالبات أمام بوابات الكلية بعنيزة دون تقيد بالاحترازات.

وقال عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم خلال لقاء بقناة الإخبارية:"كان هناك تجمعا كبيرا أمام إحدى بوابات الكلية، والسبب الرئيسي للتكدس  هو الدقة في قياس الحرارة والكشف عن تطبيق توكلنا بالإضافة إلى أن كثير من الطالبات وصلن في وقت متقارب".

وأوضح:"الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام الذي حدث  صباح أمس ولا نلقي باللوم على الطالبات".

ولفت:"لانلقي باللوم على الطالبات بالتجمع لأنهن يمررن بتوتر الاختبارات وتوتر تطبيق الاحترازات وهذا الأمر يعزى لإدارة الكلية وسيتم حله".

وتابع:"هناك غرف عمل في الكلية وتعود للنظام الإجرائي والوقاية من فيروس في مقرات العمل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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