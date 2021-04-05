شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عميد "العلوم والآداب" بجامعة القصيم: الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

كشف عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم، عن السبب الرئيسي لتكدس الطالبات أمام بوابات الكلية بعنيزة دون تقيد بالاحترازات.

وقال عميد كلية العلوم والآداب بجامعة القصيم خلال لقاء بقناة الإخبارية:"كان هناك تجمعا كبيرا أمام إحدى بوابات الكلية، والسبب الرئيسي للتكدس هو الدقة في قياس الحرارة والكشف عن تطبيق توكلنا بالإضافة إلى أن كثير من الطالبات وصلن في وقت متقارب".

وأوضح:"الكلية تتحمل كامل المسؤولية في الازدحام الذي حدث صباح أمس ولا نلقي باللوم على الطالبات".

ولفت:"لانلقي باللوم على الطالبات بالتجمع لأنهن يمررن بتوتر الاختبارات وتوتر تطبيق الاحترازات وهذا الأمر يعزى لإدارة الكلية وسيتم حله".

وتابع:"هناك غرف عمل في الكلية وتعود للنظام الإجرائي والوقاية من فيروس كورونا في مقرات العمل".