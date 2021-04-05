شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري يفسر سبب زيادة إصابات كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فسر استشاري الأمراض المعدية، الدكتور وائل باجمهوم، سبب ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن زيادة الإصابات راجع لسببين، أولها عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية، أما السبب الآخر فهو قيام البعض باتباع الاجراءات الاحترازية بطريقة خاطئة، مثل عدم ارتداء الكمامة بشكل صحيح، أو عدم غسل اليدين بطريقة جيدة.

ولفت إلى أن خفض أعداد المصابين بكورونا هو بيد المجتمع، مؤكداً أن وعي الأفراد والتزامهم بالإجراءات الاحترازية سيستهم في الحد من تفشي كورونا.