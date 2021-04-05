خدمة «تفاويض قيادة المركبات».. منصة «أبشر» تجدد التذكير بالشروط

جدّدت منصة أبشر التذكير بشروط خدمة تفاويض قيادة المركبات، وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن خدمة إصدار تفاويض قيادة المركبات عبر منصة أبشر متاحة للمركبات ذات التسجيل الخصوصي فقط، ما عدا ذلك يرجى التواصل مع المرور.

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: حاولت إجراء تفويض مركبة داخل وخارج المملكة لكن تم رفض التفويض بحجه أنه يخص مركبة نقل.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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