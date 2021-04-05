السعودية اليوم / رئيس جامعة الطائف يدشن المنتدى الافتراضي الأكاديمي بالجامعة



الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

دشن رئيس جامعة الطائف يوسف عسيري اليوم, الندوة الافتراضية لفعاليات المنتدى الأكاديمي بالجامعة "مستقبل برامج كليات الشريعة والأنظمة في ضوء رؤية المملكة 2030", بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أستاذ السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء.

وأوضح رئيس جامعة الطائف أن الندوة بداية لسلسلة من الندوات الأكاديمية التي تناقش القضايا الأكاديمية فيما يحقق رؤية المملكة 2030.

من جهته أكد الأمير عبد العزيز بن سطام العلاقة الوطيدة بين برنامجي الشريعة الأنظمة حيث يكمل بعضهما بعض، مبيناً أن الكليات الشرعية المختلفة يجب أن تكون الحصن الأول والأهم في توطيد البيعة لولاة الأمر، والتحصين ضد الأفكار المتطرفة.

ثم اختتمت الندوة بتسجيل جملة من التوصيات والمقترحات التي تأتي في إطار تطوير برامج كلية الشريعة والأنظمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وتأهيل الخريجين والخريجات لسوق العمل وإيجاد فرص عمل متنوعة لهم.

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18:50ت م

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