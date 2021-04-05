

بغداد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 6423 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14502, فيما سجلت 5664 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 784199 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 81290, منهم 458 يرقدون في غرف العناية المركزة.

// انتهى //

18:06ت م

0191



بغداد 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 6423 إصابة جديدة بفيروس كورونا , مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 879991 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 39 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 14502, فيما سجلت 5664 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 784199 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 81290, منهم 458 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //18:06ت م0191

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / العراق يسجل 6423 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.